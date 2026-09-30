Почти 83% молодых казахстанцев с оптимизмом смотрят в будущее страны – опрос

В Казахстане сегодня проживает около 6 млн молодых людей – почти треть населения страны. Согласно исследованию Научно-исследовательского центра «Молодежь», 82,7% молодых казахстанцев с уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее страны.

При этом 76,5% опрошенных довольны своей нынешней жизнью, а 77% – качеством полученного или получаемого образования. Еще 62,9% считают важным изучение технологий искусственного интеллекта в системе образования.

Одним из основных направлений молодежной политики остается образование и профессиональное развитие. За последние годы количество образовательных грантов увеличилось в 1,5 раза. В стране построили более 250 студенческих общежитий, благодаря чему дефицит мест сократился в шесть раз.

За последние несколько лет мерами содействия занятости охватили около 1,4 млн молодых людей. В стране действуют программы молодежной практики, трудоустройства и профессиональной ориентации.

Отдельное внимание уделяется предпринимательству и жилищному вопросу. Молодые казахстанцы проходят обучение основам бизнеса и получают государственные гранты на открытие собственного дела. Для граждан до 35 лет также доступны жилищные программы «Наурыз» и «Отау».

Развивается и поддержка творческой молодежи. Во всех регионах страны работают креативные пространства, объединяющие представителей дизайна, музыки, искусства, кино, медиа, IT и digital-сферы. В Астане действует Фонд развития креативных индустрий.

Для молодых авторов проводятся Национальная литературная премия «Айбоз», Президентская литературная премия для авторов от 18 до 35 лет, государственная молодежная премия «Дарын» и грант «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Продолжается участие молодых казахстанцев в общественной жизни. В стране также насчитывается более 300 тыс. волонтеров.

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