Казахстанца, разыскиваемого по делу на 2,5 млрд тенге, вернули из Южной Кореи

Агентство по финансовому мониторингу при содействии Интерпола Республики Корея вернуло в Казахстан Улана Мухтаровича Байболова, ранее объявленного в международный розыск.

В чем его подозревают

По данным следствия, Байболов У.М. был участником организованной группы, которая, как предполагается, систематически уклонялась от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Следствие считает, что участники группы приобретали и перерегистрировали компании на номинальных руководителей. Через счета этих предприятий проводились финансовые операции, в налоговую отчетность вносились заведомо недостоверные сведения, после чего деньги обналичивались.

Одним из предприятий, которое, по данным следствия, использовалось в этой схеме, было ТОО «Сфера». В 2014 году Байболов У.М. был назначен заместителем директора компании.

Сколько денег удалось обналичить

По данным Агентства, через расчетные счета ТОО участники группы обналичили более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма доначисленных налогов превысила 1 млрд тенге.

Что решил суд

Суд санкционировал в отношении Байболова меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Другие подробности в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конституции Республики Казахстан и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Ранее сообщалось, что казахстанца экстрадировали из Грузии по делу о мошенничестве на 100 млн тенге.

Следствие считает, что с января 2021 года по февраль 2022 года в Атырау мужчина убедил женщину, что поможет ей приобрести квартиру на Кипре. Под этим предлогом он несколько раз получил от нее денежные переводы, после чего, по версии следствия, присвоил более 100 миллионов тенге.

После этого подозреваемый покинул Казахстан и был объявлен в международный розыск.

В июне 2026 года его задержали на территории Грузии. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана мужчину экстрадировали на родину.

Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд также может запретить ему занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности.

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