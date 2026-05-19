  • Подросток с ножом напугал ребенка во дворе дома в Караганде

В полиции сообщили, что после инцидента с детьми и их родителями провели профилактическую беседу и работу с психологом.

depositphotos.com
В Караганде полицейские установили данные подростка, который преследовал ребенка с ножом во дворе жилого дома, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел 17 мая в районе имени Казыбек би. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный подросток бегал за ребенком, держа в руках нож.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, в ходе проверки выяснилось, что 8-летний мальчик возвращался домой, когда в его сторону побежал 12-летний подросток с ножом. Позже было установлено, что несовершеннолетние являются соседями.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подростка. Он вместе с законными представителями был доставлен в отдел полиции.

"С подростком и его родителями проведена профилактическая беседа. Также с участием психолога проведена соответствующая работа с обоими несовершеннолетними", – сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, в настоящее время законные представители детей не имеют взаимных претензий.

В полиции призвали родителей уделять особое внимание поведению детей, их окружению и эмоциональному состоянию.

В ведомстве подчеркнули, что несовершеннолетним необходимо своевременно объяснять недопустимость агрессивного поведения и игр с опасными предметами.

Ранее сообщалось, что подросток ранил школьницу в Атырау.

