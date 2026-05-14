Подросток за рулём авто наехал на ребёнка в Алматинской области

В Алматинской области полиция оперативно установила и задержала несовершеннолетнего водителя автомобиля JAC, который оказался причастен к наезду на 12-летнего ребенка, передает BAQ.kz

Как сообщили в Департаменте полиции региона, сообщение о происшествии поступило сразу после инцидента.

"По данному факту сотрудниками полиции установлен и привлечен к ответственности несовершеннолетний водитель автомашины марки JAC", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

К ответственности также привлечены родители подростка – им вменяются нарушения сразу по двум статьям.

"Транспортное средство водворено на штрафную стоянку", – сообщили правоохранители.

Сейчас по делу продолжаются следственные действия. Окончательное решение будет принято после того, как медики оценят состояние пострадавшего и он будет выписан из больницы. Все действия будут осуществляться в рамках законодательства Республики Казахстан.

