Подрядчик недосчитал бетон на 45,9 млн теңге в области Жетысу

В области Жетысу подрядную организацию обязали выплатить в бюджет 45,9 млн теңге за нарушения при строительстве газопровода и газораспределительных сетей в селе Каратал Ескельдинского района.

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу заключило с ТОО договор государственных закупок на строительство объекта. Стоимость проекта составила более 768 млн теңге.

В ходе проверки, проведенной по инициативе заказчика, специалисты выявили несоответствия между фактически выполненными работами и проектно-сметной документацией. В частности, при строительстве опор газопровода подрядчик использовал меньший объем бетона, чем было предусмотрено проектом.

Суд изучил заключения специалистов и провел выездное заседание с дополнительным обследованием объекта. В результате было установлено, что подрядчик не подтвердил выполнение работ в полном объеме, указанном в документации.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. С компании взыскали 45,9 млн теңге в доход республиканского бюджета, а также 1,4 млн теңге государственной пошлины.

При этом требование о признании компании недобросовестным участником государственных закупок суд не удовлетворил, поскольку основания для такого требования появились уже после исполнения договора.

Подрядчик обжаловал решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда оставила его без изменений.

Судебные акты вступили в законную силу.