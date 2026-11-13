Поезда ходят по графику: КТЖ сделала заявление на фоне задержания главы компании

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» продолжает работать в обычном режиме. Пассажирские и грузовые поезда ходят без перебоев и в полном объеме, сообщили в компании.

«Безопасность движения и выполнение графика перевозок находятся на постоянном контроле. Все обязательства компании перед пассажирами и клиентами выполняются в полном объёме», – говорится в сообщении КТЖ.

Заявление появилось после того, как стало известно о задержании председателя правления компании. 12 ноября КНБ сообщил, что Служба по противодействию коррупции 11 ноября задержала председателей правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Елжаса Отыншиева и фонда «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, а вместе с ними и других лиц по подозрению в коррупционном преступлении. Проводятся следственные действия, другие подробности в ведомстве не раскрывают.

Похожее заявление накануне сделали в фонде «Самрук-Қазына». Там сообщили, что фонд и компании его группы работают в штатном режиме, а все обязательства перед инвесторами, кредиторами и партнерами сохраняют силу.

Ранее BAQ.KZ рассказывал, что известно о задержанных руководителях и их компаниях, а эксперты оценили задержание как проявление принципа «Закон и Порядок».