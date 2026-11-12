Работа не остановилась: «Самрук-Қазына» сделал заявление после задержания главы фонда

Крупнейший госфонд страны продолжает работать в обычном режиме, несмотря на задержание его руководителя. В ответ на запрос BAQ.KZ в «Самрук-Қазына» заверили, что ни одно обязательство перед партнерами не пересматривается, а сам фонд помогает следствию.

«В настоящее время уполномоченными органами проводятся соответствующие следственные действия. Фонд оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам, обеспечивая необходимое взаимодействие и предоставление запрашиваемой информации и материалов в рамках действующего законодательства Республики Казахстан», говорится в ответе фонда.

Главный посыл адресован тем, кто вкладывает деньги в казахстанские компании. В фонде подчеркнули, что продолжают выполнять все договоры.

«Все обязательства перед инвесторами, кредиторами, международными финансовыми институтами и деловыми партнерами сохраняют свою силу и исполняются в соответствии с условиями действующих соглашений», отметили в «Самрук-Қазына».

В обычном режиме работают и компании, входящие в группу фонда. Инвестиционные проекты и стратегические программы, по данным фонда, выполняются по утвержденным планам.

«Фонд сохраняет финансовую и институциональную устойчивость, продолжает выполнять свои стратегические функции и остается надежным партнером для казахстанских и международных инвесторов», говорится в сообщении.

В «Самрук-Қазына» подтвердили неизменность своих обязательств и приверженность долгосрочному сотрудничеству со всеми партнерами.

Сегодня BAQ.KZ рассказывал о задержании председателей правления «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова и КТЖ Елжаса Отыншиева, о том, что известно о руководителях и их компаниях, и о том, как задержание оценили эксперты.