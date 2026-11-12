Задержание глав «Самрук-Қазына» и КТЖ: что известно о руководителях и их компаниях

Комитет национальной безопасности подтвердил задержание председателя правления фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова и главы национальной компании «Қазақстан темір жолы» Елжаса Отыншиева. В тот же день в Астане разошлась информация о восьми чемоданах и купюрах, похожих на доллары.

BAQ.KZ собрал биографии обоих руководителей, известные факты о произошедшем и критику, которую Президент и Правительство высказывали этим компаниям в последние годы.

Что вменяют двум руководителям

Согласно официальному сообщению КНБ от 12 ноября, Служба по противодействию коррупции ведомства 11 ноября задержала Нурлана Жакупова, Елжаса Отыншиева и других лиц по подозрению в коррупционном преступлении. Идет досудебное расследование.

Другие подробности в комитете не раскрывают со ссылкой на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса. Конкретные обстоятельства дела и возможная сумма в официальном заявлении не указаны.

Перед законом все равны

Задержание руководителей «Самрук-Қазына» и КТЖ нельзя считать очередным уголовным делом. На этот раз речь идет о высокопоставленных людях, которые управляли важнейшими отраслями экономики и принимали стратегические решения.

Президент и раньше не раз критиковал работу национальных компаний. Глава государства поручал повысить качество управления, тратить деньги прозрачно и усилить ответственность.

В этом и состоит главный смысл принципа «Закон и Порядок», предложенного Главой государства. Закон одинаков для всех, независимо от должности, положения и влияния.

Политолог Газиз Абишев в своем Telegram-канале назвал задержания в «Самрук-Қазына» и КТЖ воплощением принципа «Закон и Порядок». По его словам, именно этого и ждет общество.

«Таким людям нужно быть предельно-предельно чистыми и прозрачными», написал он об управленцах, которым доверены государственные активы.

Политолог отмечает, что фонду за последние годы удалось реализовать ряд неплохих проектов, но за это топ-менеджеры и получают зарплату. По мнению Абишева, на переломном этапе экономического развития, когда стоит задача совершить рывок в число индустриальных стран, власть не может мириться с коррупцией управленцев госактивов. Это, считает он, еще и напоминание о новом режиме «Закона и Порядка», при котором правоохранительная система будет карать всякого, кто покусится на общие деньги.

«Вообще-то, других вариантов нет. На фоне сокращения расходов и увеличения доходов госбюджета только показательная жесткость к уличенным в коррупции позволит стране идти дальше», заключил Газиз Абишев.

Что известно о восьми чемоданах

12 ноября в соцсетях и СМИ появилась информация о чемоданах и рассыпанных деньгах возле жилого комплекса Atlant-6 на улице Кунаева в Астане. По этим данным, на месте были восемь чемоданов и купюры, похожие на доллары США.

По предварительной информации, сообщение поступило на линию «102» полиции, на место выехали правоохранители. На видео из соцсетей видно, как купюры разбросаны по тротуару, а рядом стоят чемоданы. Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что задержание в этом месте проводили сотрудники КНБ.

Но кому принадлежат деньги, сколько их и связаны ли они с задержанными руководителями, КНБ и МВД официально не раскрывали. Поэтому оснований напрямую связывать этот случай с уголовным делом в отношении Нурлана Жакупова и Елжаса Отыншиева пока нет.

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Кто такой Нурлан Жакупов

Нурлану Жакупову 48 лет, он родился 31 марта 1978 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений, кандидат экономических наук.

Работал в международных финансовых организациях, среди них Royal Bank of Scotland, UBS и Rothschild & Co.

В 2016–2017 годах был управляющим директором по развитию и инвестициям в национальной компании «Казатомпром», в 2017–2019 годах возглавлял правление социально-предпринимательской корпорации «Астана».

В 2020–2023 годах руководил Kazakhstan Investment Development Fund Management Company.

3 апреля 2023 года назначен председателем правления фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына».

Представлял интересы фонда в советах директоров «КазМунайГаз», Air Astana и KEGOC.

АО "Самрук-Қазына"

Кто такой Елжас Отыншиев

Елжас Муратович Отыншиев родился 1 апреля 1987 года. Учился в Московском физико-техническом институте.

Карьеру начал в 2007 году в московском офисе Ernst & Young.

В 2009–2019 годах работал в фонде «Самрук-Қазына» и его дочерних компаниях. Затем занимал руководящие должности в инвестиционных фондах и частных холдингах.

В 2023 году вернулся в «Самрук-Қазына» и курировал направление стратегии и управления активами.

20 июля 2026 года назначен председателем правления национальной компании «Қазақстан темір жолы». На этой должности он проработал около четырех месяцев.

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За что Президент критиковал «Самрук-Қазына»

Работа фонда в последние годы не раз попадала под критику Главы государства. В официальных материалах за 2022–2026 годы можно насчитать минимум пять отдельных встреч, на которых Президент высказывал претензии к фонду.

11 января 2022 года. Вопрос о ликвидации фонда

Выступая в Мажилисе после январских событий, Касым-Жомарт Токаев усомнился в отдаче от работы фонда.

Президент напомнил, что активы фонда равны примерно 60% ВВП страны, и спросил, как выполняется задача по приумножению национального богатства.

Глава государства поручил кардинально реформировать фонд. Если изменить его невозможно, такой структуре, по словам Президента, в экономике лучше не быть.

21 января 2022 года. Закупки и прозрачность

На встрече с представителями отечественного бизнеса Президент вновь раскритиковал работу фонда.

На этот раз речь шла о непрозрачных закупках, невыгодных сделках, кадровых решениях и незавершенных инвестиционных проектах.

Глава государства поручил руководству фонда провести реформы.

14 июля 2022 года. Административные расходы

На расширенном заседании Правительства Президент указал на высокие административные расходы национальных компаний.

Он раскритиковал и чрезмерное вмешательство фонда в текущую работу дочерних компаний, их закупки и кадровые решения.

20 января 2026 года. Задержки энергопроектов

На заседании Национального курултая в Кызылорде Президент поднял вопрос о строительстве теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Раскритиковав затянувшиеся проекты, Глава государства поручил Правительству и фонду «Самрук-Қазына» ускорить работу.

10 февраля 2026 года. Руководителей больше, чем исполнителей

На расширенном заседании Правительства Президент раскритиковал чрезмерный рост числа управленцев в фонде и национальных компаниях. По словам Касым-Жомарта Токаева, руководителей там больше, чем исполнителей.

Глава государства поручил пересмотреть структуру управления и повысить отдачу от национальных компаний.

КТЖ тоже не раз попадала под критику

К работе «Қазақстан темір жолы», которая входит в фонд «Самрук-Қазына», в последние годы тоже было немало острых вопросов. Износ железнодорожной инфраструктуры, невыполнение плана грузоперевозок, состояние пассажирских вагонов и медленная цифровизация постоянно были в поле зрения Президента и Правительства.

14 мая 2025 года. Выговор министру за проблемы в транспортной отрасли

На заседании Совета безопасности под председательством Касым-Жомарта Токаева рассматривали системные проблемы транспортно-логистической отрасли. Глава государства раскритиковал трудности с пропуском грузов через границу, плохое состояние пунктов пропуска и задержки крупных инфраструктурных проектов. По оценке Президента, накопившиеся проблемы и невыполненные планы мешают модернизации отрасли.

По итогам заседания тогдашнему министру транспорта Марату Карабаеву объявили выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей. Это замечание касалось работы транспортной отрасли в целом, а не напрямую руководителя КТЖ.

8 сентября 2025 года. Недовольство состоянием вагонов

В Послании народу Казахстана Президент отдельно остановился на качестве пассажирских перевозок. Глава государства отметил, что люди недовольны состоянием вагонов.

Президент напомнил, что в Астане запущен вагоностроительный завод, и подчеркнул, что пассажирам нужны современные вагоны международного уровня. Так обновление подвижного состава и качество обслуживания на железной дороге стали темой государственного уровня.

10 февраля 2026 года. Сомнения в плане КТЖ

На расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на ситуации в железнодорожной отрасли. Глава государства заявил, что для полного раскрытия транзитного потенциала страны нужна четкая стратегия. По его словам, изношенных участков железной дороги по-прежнему много.

Президент отметил, что руководитель КТЖ выразил сомнения в плане Правительства довести объем транзитных перевозок в этом году до 55 млн тонн. Глава государства поручил фонду «Самрук-Қазына» и «Қазақстан темір жолы» принять необходимые меры и завершить цифровую модернизацию.

Были поставлены задачи полностью оцифровать распределение грузовых вагонов, дать всем перевозчикам равные возможности и реформировать железнодорожные тарифы.

Президент предупредил, что о модернизации железнодорожной инфраструктуры говорят часто, но теперь пора показать конкретный результат.

16 июня 2026 года. КТЖ отстала от плана на 30%

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал тогдашнего главу КТЖ Талгата Алдыбергенова. По данным главы Правительства, объем транзитных перевозок оказался примерно на 30% ниже плана.

Вместо запланированных 23 млн тонн груза перевезли только 16 млн тонн.

Премьер-министр потребовал от руководства компании срочно принять меры для выполнения поставленных задач. Он предупредил, что своевременное выполнение плановых показателей входит в личную ответственность руководителя компании.

Эта критика прозвучала еще до прихода Елжаса Отыншиева в КТЖ.

В КТЖ сменилось руководство

В июле 2026 года полномочия председателя правления КТЖ Талгата Алдыбергенова досрочно прекратили. 20 июля на его место назначили Елжаса Отыншиева.

Новому руководителю предстояло увеличить транзит, обновить железнодорожную инфраструктуру, повысить качество пассажирских перевозок и завершить цифровизацию.

По официальным данным Правительства, в июне 2026 года износ парка пассажирских вагонов в Казахстане составлял 36%, а средний износ магистральных локомотивов 58%.

По сравнению с прошлыми годами эти показатели снизились, но проблема модернизации железной дороги не потеряла остроты.

За неделю до задержания Премьер критиковал и «Самрук-Қазына»

4 ноября 2026 года Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание совета директоров фонда «Самрук-Қазына». На нем обсуждали работу фонда за девять месяцев и ход крупных инвестиционных проектов. Нурлан Жакупов отчитался о проделанной работе.

По итогам заседания глава Правительства раскритиковал руководство фонда и дочерних компаний за срыв сроков инвестиционных проектов.

Премьер-министр поручил взять под жесткий контроль своевременный ввод стратегических объектов в энергетике и газопереработке.

Фонд «Самрук-Қазына» под руководством Нурлана Жакупова курировал крупнейшие стратегические инвестпроекты страны. По данным Правительства, опубликованным 4 ноября 2026 года, на контроле совета директоров фонда находятся 69 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 43,8 трлн теңге. По 44 из них идут строительно-монтажные работы. Проекты охватывают нефтегазовую отрасль, энергетику, транспорт и инфраструктуру.

5 ноября Нурлан Жакупов провел совещание с руководителями компаний фонда и поручил завершить стратегические проекты в установленные сроки и усилить контроль за строительством.

Какими деньгами управляет фонд

«Самрук-Қазына» это фонд национального благосостояния, который управляет стратегическими активами Казахстана. В его группу входят крупные предприятия нефтегазовой, железнодорожной, энергетической, телекоммуникационной и других отраслей.

9 сентября 2026 года Нурлан Жакупов отчитывался перед Президентом о работе фонда. Тогда сообщалось, что в этом году планируется завершить инвестиционные проекты общей стоимостью 3,2 трлн теңге. Кроме того, на 2027–2029 годы запланированы 38 проектов в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и цифровой инфраструктуре на 21 трлн теңге.

Качество управления, прозрачность закупок, административные расходы, планы перевозок и задержки стратегических проектов. Все эти вопросы к «Самрук-Қазына» и «Қазақстан темір жолы» в последние годы поднимались не раз.

КНБ продолжает следственные действия. Вина подозреваемых не доказана вступившим в законную силу приговором суда.