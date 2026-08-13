Поездка в Мекку обернулась обманом для 37 человек
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Двое жителей Астаны через Instagram собирали деньги с людей, желавших совершить паломничество в Саудовскую Аравию. По обещаниям организаторов, поездка должна была пройти в Мекку и Медину, но 37 клиентов так и не отправились в путь, передает BAQ.KZ.
Мужчины действовали по предварительному сговору. В соцсети они размещали объявления об организации паломничества, после чего принимали оплату от желающих поехать в Саудовскую Аравию.
Люди доверились предложению и передали им в общей сложности 60 млн тенге. Обязательства перед клиентами организаторы не выполнили, а полученными средствами распорядились по своему усмотрению.
В итоге дело дошло до суда. Обоих мужчин признали виновными и приговорили к четырем годам лишения свободы каждого.
Потерпевшие потребовали вернуть деньги через гражданские иски. Суд эти требования удовлетворил, поэтому с осужденных должны взыскать причиненный материальный ущерб.
Приговор пока не вступил в законную силу.
После этого случая прокуратура Астаны призвала граждан внимательнее относиться к предложениям об организации паломничества и не передавать крупные суммы посредникам, в надежности которых есть сомнения.
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