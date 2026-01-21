Самолет Air Force One с президентом США Дональдом Трампом на борту накануне вечером был вынужден вернуться на военную базу Joint Base Andrews вскоре после вылета в Швейцарию, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD. Это ставит под вопрос график встреч Трампа на Всемирном экономическом форуме.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что экипаж обнаружил "небольшую проблему с электрикой", и по соображениям безопасности принял решение развернуться. По данным Fox News, вскоре после взлета в одной из кабин погас свет. Трекер полетов показывает, что борт развернулся уже над Атлантикой. Непрерывный перелет из Вашингтона в Цюрих обычно занимает около восьми часов, после чего Трамп планировал добраться вертолетом до Давоса.

Однако, как уточняет CNN, самолет вернулся на базу, и президент с сопровождающими пересел на другой борт — резервный Air Force One.

Сбой ставит под вопрос график президента на Всемирном экономическом форуме. Речь Трампа была запланирована на среду около 14:30 по местному времени, после чего ожидалась серия встреч с лидерами государств, в том числе обсуждение планов США по Гренландии.

В этом году США представлены в Давосе рекордной делегацией примерно из 300 человек.

Напомним, что 56-й Всемирный экономический форум (ВЭФ) начался 19 января в швейцарском горнолыжном курорте Давос. В нынешнем году мероприятие проходит под девизом "Дух диалога" (A Spirit of Dialogue). Мероприятие продлится до 23 января. В этом году в нем примут участие 3 тысячи человек из 130 стран. Среди них около 400 высокопоставленных должностных лиц и политических лидеров