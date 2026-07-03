Политологи прогнозируют усиление конкуренции между партиями на выборах в Курултай

Выборы в Курултай пройдут 23 августа 2026 года. В однопалатный парламент будут избраны 145 депутатов.

Какие особенности может иметь предстоящая кампания, насколько высокой будет конкуренция между партиями и ждать ли новых лиц в политике, своим мнением в беседе с корреспондентом BAQ.KZ поделились политологи.

Между партиями усилится конкуренция

Политолог Талгат Калиев подчеркивает, что выборы первого созыва нового однопалатного парламента по своему регламенту и принципам организации работы будут существенно отличаться от прежнего двухпалатного парламента.

«Парламент будет формироваться по пропорциональному принципу, поэтому партии, думаю, будут подходить к выборам с большей ответственностью. Наверное, нас ждет более активная и даже более агрессивная электоральная кампания, чем раньше», — сказал политолог.

Это связано не только с новым форматом парламента, но и с процессами обновления внутри самих партий, считает эксперт.

«Сейчас разыгрывается значительно больше мандатов — примерно в полтора раза больше, чем было в Мажилисе. Мы наблюдаем смену руководства сразу в нескольких партиях. В ответ на появление новой партии действующие политические силы также решили продемонстрировать курс на обновление и создать соответствующие информационные поводы».

В частности, партия «Ак жол» впервые в своей истории избрала женщину председателем, что, по мнению политолога, может повысить интерес к партии. Он также ожидает, что в ходе кампании партии сосредоточатся на нескольких наиболее актуальных для общества темах, вокруг которых будут выстраивать свою предвыборную повестку и повышать узнаваемость среди избирателей.

При этом эксперт считает, что действующим партиям будет проще конкурировать с «Әділет», чем ранее с «Аманатом». По его словам, несмотря на преемственность, новое название и бренд требуют времени для узнаваемости среди избирателей.

Говоря о возможном появлении новых политических фигур, политолог отметил, что партии, вероятно, будут стремиться усилить свои списки известными и общественно активными кандидатами.

«Это традиционная практика. Тем более что партийные списки могут быть достаточно большими. При таком количестве можно включить в список наиболее ярких и популярных персон, чтобы привлечь внимание, даже если не все они впоследствии получат депутатские мандаты. Уже само их присутствие помогает привлечь внимание избирателей».

Также политолог не исключил, что депутаты в Курултае, возможно, будут стремиться к усилению контроля над Правительством и требовать большей подотчетности исполнительной власти.

«Думаю, что в Курултае будут новые интересные лица. Смогут ли они закрепиться и создать себе политический бэкграунд, пока неизвестно. Будет формироваться новая практика взаимоотношений между исполнительной и законодательной властью. Депутаты будут тестировать пространство возможностей и получать больший контроль над Правительством. Наверное, они будут более требовательными и будут добиваться большей подотчетности Правительства. Я думаю, что это в любом случае будет влиять на регламент деятельности исполнительной власти, в том числе на эффективность госпрограмм и бюджетного процесса», — заключил политолог.

У какой партии больше шансов закрепиться

Политолог Газиз Абишев считает, что предстоящие выборы будут иметь более высокий политический вес, поскольку по их итогам будет сформирован весь состав нового однопалатного парламента.

«До 2023 года, в 2021 и 2016 годах, выборы также проводились по чисто пропорциональной системе. Однако тогда, во-первых, в Мажилисе еще существовала квота АНК, а во-вторых, сохранялся Сенат. Поэтому значимость тех парламентских выборов была меньше, поскольку по их итогам распределялись не все мандаты. В нынешнем случае выборы полностью определят весь состав парламента, поэтому их значимость будет выше», — сказал политолог.

Стоит ли ожидать появления новых политических партий до выборов? Успеют ли они пройти регистрацию и полноценно включиться в кампанию? На этот вопрос политолог ответил так:

«Я не думаю, что до выборов могут появиться новые политические партии. Разве что какие-то партии объединятся, но пока это непонятно, и вероятность такого сценария постепенно снижается. Скорее всего, на политическую авансцену уже вышли все основные партии, и на такой скорости они просто не успеют это сделать», — сказал эксперт.

Наибольшие шансы укрепить свои позиции политолог видит у партии «Әділет». По его мнению, у партии есть для этого значительный кадровый и финансовый ресурс.

Говоря о других политических силах, эксперт отметил, что партии «Республика» предстоит подтвердить свой успех и показать, смогла ли она за последние три года закрепиться в партийном поле.

Партии «Ак жол» после смены руководства необходимо будет доказать способность удержать свои позиции.

В отношении НПК, по словам политолога, ключевым вопросом станет дальнейшее направление развития партии при новом лидере.

Для ОСДП главным вызовом остается преодоление электорального барьера и сохранение представительства в парламенте.

Партия «Ауыл», по оценке эксперта, сохраняет стабильную нишу в политическом поле.

По мнению Газиза Абишева, ключевыми темами кампании партий станут социальная справедливость, экономический рост, экономические права и возможности для граждан.

«Я думаю, что состав парламента существенно обновится — более чем наполовину, это точно. Но кто именно войдет в новый состав и в каком формате, сейчас предсказать трудно. Думаю, именно в эти часы и дни идет напряженная работа по формированию партийных списков», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, о том что выборы в Курултай профинансируют из резерва Правительства. Около 75% расходов планируется направить на оплату труда 71 тысячи членов избирательных комиссий.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Ерлан Карин прокомментировал назначение выборов в Курултай, отметив, что политические партии были заранее уведомлены о предстоящей избирательной кампании и имели достаточно времени для подготовки.