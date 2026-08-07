В Шиелийском районе Кызылординской области пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной добычей драгоценных металлов.

Операцию провели сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области при координации прокуратуры и совместно с ДКНБ.

По данным следствия, в урочище Жаманколь участники группы добывали самородное золото, которое не требовало сложной промышленной переработки.

Как была организована схема

Следствие установило, что между участниками были распределены роли. Одни занимались привлечением старателей и организацией добычи, другие отвечали за перевозку и сбыт золота, третьи обеспечивали безопасность.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, по периметру территории выставлялись дозорные. Кроме того, мотоциклисты патрулировали прилегающую местность и предупреждали участников о появлении посторонних лиц и представителей государственных органов.

Добытое золото перевозили в Алматы для дальнейшего сбыта. Полученные денежные средства, как предполагает следствие, распределялись между участниками группы.

Что изъяли при обысках

В ходе следственных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли более 500 граммов золотосодержащего сырья, две единицы специальной техники, 12 металлоискателей и шесть автомобилей.

Также были обнаружены два пневматических пистолета и гладкоствольное ружье.

Что известно о задержанных

В настоящее время 13 человек водворены под стражу.

Расследование продолжается.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее в Акмолинской области правоохранители пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконной добыче и переработке золота. В ходе спецоперации был обнаружен подпольный цех, где извлекали драгоценные металлы из золотосодержащей руды.

Во время обысков изъяли оборудование для переработки сырья, слиток золота весом 446 граммов, около 4 тонн золотосодержащего материала, 6 килограммов ртути, а также денежные средства. Кроме того, были обнаружены оружие и боеприпасы.

Следствие установило, что участники группы занимались незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шортандинского района.

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