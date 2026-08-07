Полтонны золотого сырья нашли у участников подпольного промысла
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В Шиелийском районе Кызылординской области пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной добычей драгоценных металлов.
Операцию провели сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области при координации прокуратуры и совместно с ДКНБ.
По данным следствия, в урочище Жаманколь участники группы добывали самородное золото, которое не требовало сложной промышленной переработки.
Как была организована схема
Следствие установило, что между участниками были распределены роли. Одни занимались привлечением старателей и организацией добычи, другие отвечали за перевозку и сбыт золота, третьи обеспечивали безопасность.
Чтобы скрыть незаконную деятельность, по периметру территории выставлялись дозорные. Кроме того, мотоциклисты патрулировали прилегающую местность и предупреждали участников о появлении посторонних лиц и представителей государственных органов.
Добытое золото перевозили в Алматы для дальнейшего сбыта. Полученные денежные средства, как предполагает следствие, распределялись между участниками группы.
Что изъяли при обысках
В ходе следственных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли более 500 граммов золотосодержащего сырья, две единицы специальной техники, 12 металлоискателей и шесть автомобилей.
Также были обнаружены два пневматических пистолета и гладкоствольное ружье.
Что известно о задержанных
В настоящее время 13 человек водворены под стражу.
Расследование продолжается.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее в Акмолинской области правоохранители пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконной добыче и переработке золота. В ходе спецоперации был обнаружен подпольный цех, где извлекали драгоценные металлы из золотосодержащей руды.
Во время обысков изъяли оборудование для переработки сырья, слиток золота весом 446 граммов, около 4 тонн золотосодержащего материала, 6 килограммов ртути, а также денежные средства. Кроме того, были обнаружены оружие и боеприпасы.
Следствие установило, что участники группы занимались незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шортандинского района.
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