В Казахстане продлили ипотечную поддержку: что изменилось
Изменения касаются сроков, порядка предоставления помощи заемщикам, а также отчетности банков и организаций-участников программы.
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В стране обновили правила Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка утвердило поправки в Программу рефинансирования ипотечных жилищных займов.
Главное изменение заключается в том, что дополнительная помощь в рамках программы будет предоставляться до 1 сентября 2026 года включительно. Речь идет о дополнительной помощи заемщикам, которые уже подали заявления в банки, организации или КЖК в период с 1 декабря 2021 года по 31 декабря 2025 года, а также по тем займам, где уже есть решение комиссии о предоставлении помощи.
Срок приема заявлений
При этом возможность подать заявление на участие в программе ограничена сроком до 31 декабря 2025 года.
После этой даты новые обращения приниматься не будут.
Новые сроки отчетности и завершения программы
Также уточнены сроки завершения процедур и отчетности. Банки, организации и ликвидационные комиссии должны будут предоставить итоговые акты сверки и завершить расчеты не позднее 1 ноября 2026 года. Перечни заемщиков, по которым процедуры еще не завершены, необходимо направить в Агентство до 15 января 2026 года.
Что изменилось для участников программы
Обновленные правила также регулируют внутренние процедуры:
- после установления дополнительных лимитов участники программы должны подписывать дополнительные соглашения в течение 10 рабочих дней;
- если соглашение не подписано вовремя, Казахстанский фонд устойчивости получает право расторгнуть договор.
Отдельно уточняется порядок работы банков и ликвидационных комиссий: они продолжают предоставлять помощь и завершать сделки по ранее поданным заявлениям в установленные сроки.
Передача жилья
В новых правилах также закреплено, что в ряде случаев передача жилья заемщикам или арендаторам может осуществляться без выплаты компенсации, если это предусмотрено условиями программы.
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