В Казахстане продлили ипотечную поддержку: что изменилось

В стране обновили правила Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка утвердило поправки в Программу рефинансирования ипотечных жилищных займов.

Главное изменение заключается в том, что дополнительная помощь в рамках программы будет предоставляться до 1 сентября 2026 года включительно. Речь идет о дополнительной помощи заемщикам, которые уже подали заявления в банки, организации или КЖК в период с 1 декабря 2021 года по 31 декабря 2025 года, а также по тем займам, где уже есть решение комиссии о предоставлении помощи.

Срок приема заявлений

При этом возможность подать заявление на участие в программе ограничена сроком до 31 декабря 2025 года.

После этой даты новые обращения приниматься не будут.

Новые сроки отчетности и завершения программы

Также уточнены сроки завершения процедур и отчетности. Банки, организации и ликвидационные комиссии должны будут предоставить итоговые акты сверки и завершить расчеты не позднее 1 ноября 2026 года. Перечни заемщиков, по которым процедуры еще не завершены, необходимо направить в Агентство до 15 января 2026 года.

Что изменилось для участников программы

Обновленные правила также регулируют внутренние процедуры:

после установления дополнительных лимитов участники программы должны подписывать дополнительные соглашения в течение 10 рабочих дней ;

; если соглашение не подписано вовремя, Казахстанский фонд устойчивости получает право расторгнуть договор.

Отдельно уточняется порядок работы банков и ликвидационных комиссий: они продолжают предоставлять помощь и завершать сделки по ранее поданным заявлениям в установленные сроки.

Передача жилья

В новых правилах также закреплено, что в ряде случаев передача жилья заемщикам или арендаторам может осуществляться без выплаты компенсации, если это предусмотрено условиями программы.