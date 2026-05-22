Попкорн стал роковым: мужчина умер в кинотеатре Алматы

В кинотеатре одного из торгово-развлекательных центров Алматы скончался 29-летний мужчина. Инцидент подтвердили в Департаменте полиции города Алматы и предоставили официальный комментарий корреспонденту BAQ.KZ.

Происшествие случилось 17 мая во время киносеанса. По предварительным данным, мужчина подавился попкорном.

По словам родственников погибшего, он пришёл в кино со своей бывшей одноклассницей. Перед началом сеанса они купили попкорн.

"Как обычно, перед фильмом взяли попкорн. Потом он подавился им. Сходил в туалет, его вырвало, после чего сказал, что "полегчало". Затем он вернулся в зал, но постоянно говорил, что "что-то щекочет в горле". В какой-то момент он сказал: "у меня сдавливает сердце", передал верхнюю одежду сидящему рядом человеку и упал", – рассказали родственники.

По словам очевидцев, зрители и сотрудники кинотеатра попытались оказать первую медицинскую помощь и проводили сердечно-лёгочную реанимацию. Также была вызвана скорая помощь.

Однако, как утверждают свидетели, дежурный медицинский сотрудник торгового центра прибыл спустя некоторое время. Скорая помощь приехала примерно через 15-20 минут, но спасти мужчину не удалось.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс: многие начали поднимать вопрос о готовности экстренных служб в местах массового скопления людей.

В связи с произошедшим Департамент полиции города Алматы дал комментарий.

"По данному факту отдел полиции Бостандыкского района управления полиции города Алматы проводит проверку. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в пресс-службе ДП города Алматы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что скорая помощь не распознала инфаркт.

Читайте также: