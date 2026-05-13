Скорая помощь не распознала инфаркт: суд вынес решение в Караганде
В Караганде суд рассмотрел дело по иску женщины, которая обратилась с жалобой на работу скорой медицинской помощи, передает BAQ.kz.
Истица заявила, что из-за неправильной оценки состояния её мужа ему не была своевременно оказана необходимая помощь, и он скончался.
По материалам дела, мужчина почувствовал сильную боль и жжение в области груди. После вызова скорой помощи врачи осмотрели пациента и предварительно посчитали, что его состояние не связано с заболеваниями сердца. В результате мужчину не госпитализировали.
Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что медработники допустили ошибки при расшифровке ЭКГ, а также неправильно оценили состояние пациента и выбрали неверную тактику лечения.
Проверка также выявила нарушения стандартов оказания медицинской помощи. Виновные сотрудники были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
Суд пришёл к выводу, что требования истца подлежат частичному удовлетворению, и постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу женщины.
Ранее сообщалось, что в Алматы расследуют смерть ученицы 7-го класса частной школы.
