Скорая помощь не распознала инфаркт: суд вынес решение в Караганде

В Караганде суд рассмотрел дело по иску женщины, которая обратилась с жалобой на работу скорой медицинской помощи, передает BAQ.kz.

Истица заявила, что из-за неправильной оценки состояния её мужа ему не была своевременно оказана необходимая помощь, и он скончался.

По материалам дела, мужчина почувствовал сильную боль и жжение в области груди. После вызова скорой помощи врачи осмотрели пациента и предварительно посчитали, что его состояние не связано с заболеваниями сердца. В результате мужчину не госпитализировали.

Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что медработники допустили ошибки при расшифровке ЭКГ, а также неправильно оценили состояние пациента и выбрали неверную тактику лечения.

Проверка также выявила нарушения стандартов оказания медицинской помощи. Виновные сотрудники были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Суд пришёл к выводу, что требования истца подлежат частичному удовлетворению, и постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу женщины.

