«Пора снять аульский чапан»: Бигельды Габдуллин объяснил, чего не хватает казахской литературе

Президент Казахстанского отделения Международного ПЕН-клуба, писатель Бигельды Габдуллин считает, что казахская литература давно заслуживает самого высокого международного признания. Однако, по его мнению, получение Нобелевской премии зависит не только от художественного уровня произведений, но и от того, насколько они представлены мировому читателю.

Почему казахстанские писатели пока далеки от Нобелевской премии

Габдуллин отметил, что между литературным талантом и Нобелевской премией нельзя ставить знак равенства.

«Нобелевская премия – это не только высшая художественная оценка произведения. Это результат целого комплекса обстоятельств. Прежде всего писатель должен стать частью мирового литературного пространства», – подчеркнул он.

По словам писателя, главной проблемой остается недостаточное количество качественных переводов произведений казахстанских авторов на английский, французский, немецкий и испанский языки, а также их слабое присутствие в крупнейших мировых издательствах и зарубежной литературной критике.

Какие казахстанские авторы достойны мирового признания

Несмотря на это, Габдуллин убежден, что в казахской литературе уже есть произведения, заслуживающие самых престижных международных наград.

Он назвал среди таких авторов Абдижамиля Нурпейсова, Дулата Исабекова, Толена Абдикова, Оралхана Бокея, Мухтара Магауина, Нурлана Оразалина и Бексултана Нуржекеева.

«Пора снять аульский чапан»

По мнению писателя, для выхода на мировой уровень казахской литературе необходимо смелее обращаться к современным темам.

«Меня давно не покидает ощущение, что наша проза слишком долго остается пленницей одной и той же художественной территории. Образно говоря, многие казахские писатели до сих пор не могут снять аульский чапан», – считает Габдуллин.

Он отметил, что литература по-прежнему часто сосредоточена на ностальгии по аулу и прошлому, тогда как современный Казахстан – это прежде всего города, новые поколения и новые общественные вызовы.

Урок Орхана Памука

В качестве примера писатель привел лауреата Нобелевской премии Орхана Памука.

«Он сделал главным героем своих книг современный Стамбул – огромный, противоречивый, тревожный город, в котором сталкиваются Восток и Запад, традиция и модернизация. Через судьбы обычных людей он сумел показать драму целой цивилизации», – отметил Габдуллин.

По его мнению, казахская литература также должна говорить о человеке, который живет «здесь и сейчас», не отказываясь при этом от своих национальных корней.

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