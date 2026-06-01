Что делать, если пришло уведомление по импорту товаров из ЕАЭС

Сегодня 2026, 10:22
Комитет государственных доходов направляет такие уведомления в рамках камерального контроля, если не представлено заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формаы 328.00. Это не налоговая проверка, а возможность самостоятельно исправить ситуацию.

После получения уведомления нужно:

  1. Проверить, действительно ли по указанному импорту должна быть подана форма 328.00.
  2. Если форма не была подана – представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
  3. Если есть причины, по которым заявление не подается, направить пояснение с их указанием.

Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней со дня его получения.

Уведомление считается исполненным, если налогоплательщик либо подал заявление, либо направил пояснение.

Важно своевременно реагировать на такие уведомления и соблюдать требования налогового законодательства при торговле со странами ЕАЭС.

