Что делать, если пришло уведомление по импорту товаров из ЕАЭС
Сегодня 2026, 10:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 10:22Сегодня 2026, 10:22
143Фото: istockphoto
Комитет государственных доходов направляет такие уведомления в рамках камерального контроля, если не представлено заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формаы 328.00. Это не налоговая проверка, а возможность самостоятельно исправить ситуацию.
После получения уведомления нужно:
- Проверить, действительно ли по указанному импорту должна быть подана форма 328.00.
- Если форма не была подана – представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
- Если есть причины, по которым заявление не подается, направить пояснение с их указанием.
Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней со дня его получения.
Уведомление считается исполненным, если налогоплательщик либо подал заявление, либо направил пояснение.
Важно своевременно реагировать на такие уведомления и соблюдать требования налогового законодательства при торговле со странами ЕАЭС.
Читайте также:
Самое читаемое
- Мост за 47 миллиардов: почему главный инфраструктурный проект Семея всё ещё не завершён
- Есть ли связь у Kaspi Bank с мошенниками? Клиент банка выступил с предупреждением
- В Токио прошёл съезд казахской диаспоры стран Азии
- Трамп заявил о согласии Ирана отказаться от ядерного оружия
- Идирисов принес Казахстану серебро на Кубке вызова