После череды скандалов в "СК-Фармации" сменилось руководство
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В национальном операторе по закупу лекарственных средств и медицинских изделий произошла смена руководства. Новым председателем правления ТОО "СК-Фармация" назначен Нурлыбек Асылбеков - бывший руководитель управления здравоохранения города Шымкент, передает BAQ.KZ.
Назначение состоялось на фоне неоднократной критики в адрес компании, включая скандалы, связанные с закупами лекарств, дефицитом препаратов и неэффективным управлением.
"СК-Фармация" не раз становилась объектом парламентских и общественных расследований.
Нурлыбек Асылбеков родился 24 июня 1966 года. Он имеет три высших образования — медицинское, юридическое и экономическое. Работал в системе здравоохранения более 20 лет, занимал руководящие должности в региональных департаментах Комитета фармацевтического контроля и в самом Министерстве здравоохранения. Также был советником гендиректора Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.
ТОО "СК-Фармация" было создано постановлением правительства РК 11 февраля 2009 года как единый дистрибьютор для обеспечения государственных медорганизаций лекарственными средствами и изделиями медназначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС.
Ожидается, что новое руководство займётся реформированием системы закупок, повышением прозрачности и восстановлением доверия к деятельности компании.
Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек потребовал прокурорской проверки "СК-Фармации". Он также напомнил, что планирует подать заявление по вопросам ОСМС, сельхозсубсидий и исполнению республиканского бюджета за 2024 год. Об этом депутат заявил в кулуарах Правительства после совместного заседания палат Парламента.
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