После ЧП на "Казцинке" зафиксировали превышения по воздуху

Специалисты выявили превышения по хлористому водороду, сероводороду и оксиду углерода.

Сегодня 2026, 15:42
В Усть-Каменогорске после ЧП на предприятии "Казцинк" специалисты зафиксировали превышения по ряду загрязняющих веществ в воздухе, передает BAQ.kz.

По данным филиала Казгидромет, информация о происшествии поступила 5 мая в 08:30.

Сообщалось, что на территории завода произошёл хлопок пылеулавливающего устройства с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций.

После этого специалисты оперативно выехали на место для отбора проб атмосферного воздуха.

Где проводили замеры

Отбор проб проводился:

  • в жилой зоне рядом с предприятием
  • на границе санитарно-защитной зоны
  • в подветренном направлении

Что показали результаты

Замеры проводились на содержание различных загрязняющих веществ, включая сероводород, диоксид серы, оксиды азота и взвешенные частицы.

По итогам проверки:

  • на улице Белинского зафиксировано превышение по хлористому водороду - 1,8 ПДК
  • на улице Аскар тау выявлены превышения по сероводороду - 1,7 ПДК и оксиду углерода - 3,6 ПДК
  • на улице Широкая превышений не зафиксировано

Дополнительно измерения проводились с использованием портативного газоанализатора.

Условия в момент замеров

Как отмечается, в момент отбора проб ветер был северного и северо-восточного направления со скоростью 2 м/с, температура воздуха составляла 22,7 градуса.

Что было известно ранее

Ранее в Департаменте экологии Восточно-Казахстанской области сообщали, что ситуация после ЧП находится под контролем и проводится проверка.

Специалисты выезжали на место происшествия для оценки обстановки и определения возможных выбросов в атмосферный воздух.

Исполняющий обязанности руководителя ведомства Асет Сулейменов отметил, что по итогам первичных замеров превышений не выявлено.

"По имеющимся на данный момент результатам превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Дополнительные исследования продолжаются", - сообщил он.

При этом уточняется, что предварительно рассматривается возможное повышение уровня диоксида серы, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения всех исследований.

В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент оснований для беспокойства населения нет.

