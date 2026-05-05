После ЧП на "Казцинке" зафиксировали превышения по воздуху
Специалисты выявили превышения по хлористому водороду, сероводороду и оксиду углерода.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Усть-Каменогорске после ЧП на предприятии "Казцинк" специалисты зафиксировали превышения по ряду загрязняющих веществ в воздухе, передает BAQ.kz.
По данным филиала Казгидромет, информация о происшествии поступила 5 мая в 08:30.
Сообщалось, что на территории завода произошёл хлопок пылеулавливающего устройства с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций.
После этого специалисты оперативно выехали на место для отбора проб атмосферного воздуха.
Где проводили замеры
Отбор проб проводился:
- в жилой зоне рядом с предприятием
- на границе санитарно-защитной зоны
- в подветренном направлении
Что показали результаты
Замеры проводились на содержание различных загрязняющих веществ, включая сероводород, диоксид серы, оксиды азота и взвешенные частицы.
По итогам проверки:
- на улице Белинского зафиксировано превышение по хлористому водороду - 1,8 ПДК
- на улице Аскар тау выявлены превышения по сероводороду - 1,7 ПДК и оксиду углерода - 3,6 ПДК
- на улице Широкая превышений не зафиксировано
Дополнительно измерения проводились с использованием портативного газоанализатора.
Условия в момент замеров
Как отмечается, в момент отбора проб ветер был северного и северо-восточного направления со скоростью 2 м/с, температура воздуха составляла 22,7 градуса.