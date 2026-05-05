Ранее в Департаменте экологии Восточно-Казахстанской области сообщали, что ситуация после ЧП находится под контролем и проводится проверка.

Специалисты выезжали на место происшествия для оценки обстановки и определения возможных выбросов в атмосферный воздух.

Исполняющий обязанности руководителя ведомства Асет Сулейменов отметил, что по итогам первичных замеров превышений не выявлено.

"По имеющимся на данный момент результатам превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Дополнительные исследования продолжаются", - сообщил он.

При этом уточняется, что предварительно рассматривается возможное повышение уровня диоксида серы, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения всех исследований.

В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент оснований для беспокойства населения нет.