В районе промышленной зоны Усть-Каменогорск после взрыва зафиксировано появление облака. В связи с этим специалисты Департамента экологии выехали на место для уточнения ситуации.

В настоящее время проводятся мероприятия по определению возможных выбросов в атмосферный воздух.

В рамках своей компетенции ведомство осуществляет инструментальные замеры качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны.

Результаты исследований будут сообщены дополнительно.

Что произошло ранее

Ранее на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорск произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в цехе пылеулавливания - взорвалась газовоздушная смесь.

В результате происшествия произошло частичное обрушение конструкций.

На месте работают подразделения спасателей, ведутся аварийно-спасательные работы.

Позже стало известно, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, медики продолжают оказывать помощь.

Также по факту происшествия поручения дал Олжас Бектенов, заявив, что ситуация находится на личном контроле.

Обстоятельства случившегося продолжают устанавливаться.