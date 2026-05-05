Экологи проводят замеры воздуха после взрыва в Усть-Каменогорске
В районе промышленной зоны Усть-Каменогорск после взрыва зафиксировано появление облака. В связи с этим специалисты Департамента экологии выехали на место для уточнения ситуации.
В настоящее время проводятся мероприятия по определению возможных выбросов в атмосферный воздух.
В рамках своей компетенции ведомство осуществляет инструментальные замеры качества воздуха на границе санитарно-защитной зоны.
Результаты исследований будут сообщены дополнительно.
Что произошло ранее
Ранее на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорск произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в цехе пылеулавливания - взорвалась газовоздушная смесь.
В результате происшествия произошло частичное обрушение конструкций.
На месте работают подразделения спасателей, ведутся аварийно-спасательные работы.
Позже стало известно, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, медики продолжают оказывать помощь.
Также по факту происшествия поручения дал Олжас Бектенов, заявив, что ситуация находится на личном контроле.
Обстоятельства случившегося продолжают устанавливаться.