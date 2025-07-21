По поручению Президента Республики Казахстан была проведена инспекция курортных зон с участием межведомственной Рабочей группы под руководством заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева. В состав группы вошли представители министерств туризма, экологии, здравоохранения, транспорта и других госорганов, передаёт BAQ.KZ.

В ходе инспекционной поездки 10-12 июля в Алматинскую и Карагандинскую области, области Жетісу и Абай, был выявлен ряд системных нарушений.

Члены Рабочей группы провели встречи с туристами, ознакомились с инфраструктурой на Капчагайском водохранилище, озерах Алаколь и Балхаш. Подтвердились обращения граждан, касающиеся состояния туристской инфраструктуры, недостаточного уровня сервиса и отсутствия необходимых мер безопасности.

Особую обеспокоенность вызвало состояние коммунальных пляжей, находящихся в ведении местных исполнительных органов. Зафиксированы факты нарушения норм благоустройства, отсутствие кассовой дисциплины у субъектов бизнеса, предоставляющих услуги без выдачи чеков, а также игнорирование санитарных требований и норм безопасности.

По итогам инспекции и во исполнение поручения Президента приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении ответственных должностных лиц:

строгий выговор объявлен курирующему вице-министру туризма и спорта, а также заместителям акимов Алматинской, Карагандинской, Абайской областей и области Жетісу, ответственным за развитие туризма;

выговор объявлен акимам городов Конаев и Балхаш, Алакольского района и района Мақаншы, а также акимам сельских округов;

меры взыскания применены к руководителям областных управлений, отвечающих за предпринимательство, туризм, охрану окружающей среды, архитектуру и торговлю;

привлечены к ответственности руководители территориальных подразделений министерств экологии и природных ресурсов, здравоохранения, финансов, водных ресурсов и ирригации, торговли и интеграции, транспорта.

На местах проводятся выездные проверки с участием представителей центральных госорганов. По итогам проверок будет разработана Дорожная карта развития туристской инфраструктуры, в которой будут определены первоочередные меры по устранению системных проблем в отрасли.

Кроме того, на базе действующей Рабочей группы сформирован Проектный офис, который на постоянной основе будет координировать работу по повышению качества туристских услуг, благоустройству курортных зон и обеспечению правопорядка на местах.

Накануне заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье озера Алаколь. Этому предшествовало поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительству в срочном порядке принять меры по улучшению состояния туристических зон страны. Позже премьер-министр высказался о проблемах казахстанского туризма.

К слову, в Сети то и дело спорят, по карману ли казахстанские курорты простым людям.