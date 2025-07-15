Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал ситуацию с курортной инфраструктурой в стране, признав наличие системных проблем. Заявление прозвучало в ходе брифинга, передает BAQ.KZ.

"Не буду отрицать, что проблемы в этой сфере есть. Многие наши курортные места, места отдыха не соответствуют не то что мировым стандартам, базовым требованиям, требованиям безопасности, комфорту. Согласен полностью. Здесь мы с вами единомышленники", — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении ведётся, однако признал:

"К сожалению, у нас такая болезнь есть".

Проблемы качества, санитарии, инфраструктуры и сервиса на казахстанских курортах неоднократно становились темой обсуждений в обществе, особенно на фоне жалоб на Капчагай, Алаколь, Шардару и другие зоны отдыха.

Премьер пообещал, что вопрос будет находиться в зоне повышенного внимания правительства, включая вопросы безопасности, благоустройства и прозрачности ценообразования.

Ранее в Казнете показали, как отдыхающие уничтожают "Шардаринское море".

Накануне заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье озера Алаколь. Этому предшествовало поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительству в срочном порядке принять меры по улучшению состояния туристических зон страны.

К слову, в Сети то и дело спорят, по карману ли казахстанские курорты простым людям.