Бектенов — о зонах отдыха: "Не соответствуют ни мировым, ни базовым стандартам"
Премьер-министр высказался о проблемах казахстанского туризма.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал ситуацию с курортной инфраструктурой в стране, признав наличие системных проблем. Заявление прозвучало в ходе брифинга, передает BAQ.KZ.
"Не буду отрицать, что проблемы в этой сфере есть. Многие наши курортные места, места отдыха не соответствуют не то что мировым стандартам, базовым требованиям, требованиям безопасности, комфорту. Согласен полностью. Здесь мы с вами единомышленники", — сказал глава правительства.
Он подчеркнул, что работа в этом направлении ведётся, однако признал:
"К сожалению, у нас такая болезнь есть".
Проблемы качества, санитарии, инфраструктуры и сервиса на казахстанских курортах неоднократно становились темой обсуждений в обществе, особенно на фоне жалоб на Капчагай, Алаколь, Шардару и другие зоны отдыха.
Премьер пообещал, что вопрос будет находиться в зоне повышенного внимания правительства, включая вопросы безопасности, благоустройства и прозрачности ценообразования.
Ранее в Казнете показали, как отдыхающие уничтожают "Шардаринское море".
Накануне заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев проверил зоны отдыха на побережье озера Алаколь. Этому предшествовало поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительству в срочном порядке принять меры по улучшению состояния туристических зон страны.
К слову, в Сети то и дело спорят, по карману ли казахстанские курорты простым людям.
Самое читаемое
- Кыргызстанец непристойно оскорбил казашек — мужчину задержали
- "Внутри спали дети": астанчанка заявила, что ее дом пытались снести вместе с малышами
- Я поставил подпись по просьбе Перизат — свидетель рассказал о создании фонда
- Уличная война в Испании: в Торре-Пачеко вспыхнули столкновения мигрантов и местных
- Бывший "госслужащий года" Олеся Кексель подозревается в пытках