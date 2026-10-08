После нескольких лет простоя в Алматы запустили насосную станцию для более 100 тыс. жителей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы после нескольких лет простоя восстановили и технически запустили насосную станцию «Индустриальная зона». Она должна сделать подачу воды стабильнее для более 100 тыс. жителей двух районов города.
Станция находится в западной части Алатауского района. Сам объект рассчитан примерно на 30 тыс. жителей и промышленные предприятия.
Дополнительная мощность нужна для северной части Наурызбайского и юго-западной части Алатауского районов. Летом нагрузка на водопроводные сети здесь заметно растет, поэтому станция станет резервом в периоды повышенного потребления.
Перед запуском объект пришлось восстанавливать после длительного простоя. Специалисты провели технический аудит, привели в порядок оборудование и кабельные линии, восстановили основные инженерные системы.
В городском управлении энергетики и водоснабжения рассчитывают, что запуск станции снизит нагрузку на действующие сети и сделает водоснабжение этих территорий стабильнее.
Самое читаемое
- Более 600 тонн продуктов привезут на ярмарку в Астану
- Штормовое предупреждение объявили на 7 октября в Казахстане
- Как одна молочная фабрика дала начало нескольким проектам в Караганде
- Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Индонезии
- В Караганде 19-дневному ребенку провели сложную операцию на сердце