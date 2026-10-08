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  • После нескольких лет простоя в Алматы запустили насосную станцию для более 100 тыс. жителей

После нескольких лет простоя в Алматы запустили насосную станцию для более 100 тыс. жителей

8 Октября 2026, 10:19
АВТОР
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@almaty_akimat 8 Октября 2026, 10:19
8 Октября 2026, 10:19
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Фото: @almaty_akimat

В Алматы после нескольких лет простоя восстановили и технически запустили насосную станцию «Индустриальная зона». Она должна сделать подачу воды стабильнее для более 100 тыс. жителей двух районов города.

Станция находится в западной части Алатауского района. Сам объект рассчитан примерно на 30 тыс. жителей и промышленные предприятия.

Дополнительная мощность нужна для северной части Наурызбайского и юго-западной части Алатауского районов. Летом нагрузка на водопроводные сети здесь заметно растет, поэтому станция станет резервом в периоды повышенного потребления.

Перед запуском объект пришлось восстанавливать после длительного простоя. Специалисты провели технический аудит, привели в порядок оборудование и кабельные линии, восстановили основные инженерные системы.

В городском управлении энергетики и водоснабжения рассчитывают, что запуск станции снизит нагрузку на действующие сети и сделает водоснабжение этих территорий стабильнее.

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