После нескольких лет простоя в Алматы запустили насосную станцию для более 100 тыс. жителей

В Алматы после нескольких лет простоя восстановили и технически запустили насосную станцию «Индустриальная зона». Она должна сделать подачу воды стабильнее для более 100 тыс. жителей двух районов города.

Станция находится в западной части Алатауского района. Сам объект рассчитан примерно на 30 тыс. жителей и промышленные предприятия.

Дополнительная мощность нужна для северной части Наурызбайского и юго-западной части Алатауского районов. Летом нагрузка на водопроводные сети здесь заметно растет, поэтому станция станет резервом в периоды повышенного потребления.

Перед запуском объект пришлось восстанавливать после длительного простоя. Специалисты провели технический аудит, привели в порядок оборудование и кабельные линии, восстановили основные инженерные системы.

В городском управлении энергетики и водоснабжения рассчитывают, что запуск станции снизит нагрузку на действующие сети и сделает водоснабжение этих территорий стабильнее.