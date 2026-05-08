После обрушения моста в Усть-Каменогорске начнут реконструкцию парка
В Усть-Каменогорск в парке «Самал» обрушился подвесной пешеходный мост, на котором находились восемь человек. По данным акимата, серьезных травм пострадавшие не получили.
В Усть-Каменогорск произошло обрушение подвесного пешеходного моста в парке "Самал", передает BAQ.KZ.
Кадры с места происшествия сначала появились в социальных сетях. Очевидцы сообщали, что в момент обрушения на мосту находились люди.
В пресс-службе акимата сообщили, что инцидент произошел около 20:30 на подвесном пешеходном мосту по улице Карбышева.
По официальным данным, на мосту находились восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних.
"На место оперативно прибыли службы экстренного реагирования и бригада скорой помощи. Пострадавшие были осмотрены медиками, серьезных травм не зафиксировано - имеются ссадины и ушибы", - сообщили в акимате.
В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на контроле управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.
По предварительной информации, причиной происшествия могла стать шалость детей.
Как сообщили в акимате, несовершеннолетние признались, что раскачивали конструкцию моста, после чего произошло повреждение настила.
Власти города также сообщили, что в этом году по поручению акима области запланирована реконструкция парка "Самал".
В рамках работ предусмотрено обновление и усиление конструкции подвесного моста.
"До начала и завершения ремонтных работ доступ на объект будет ограничен для обеспечения безопасности жителей", - отметили в ведомстве.
