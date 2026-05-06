Взрыв в Усть-Каменогорске: Зарегистрировано уголовное дело

По факту взрыва на территории свинцового завода ТОО "Казцинк" зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 156 Уголовного кодекса РК, сообщил в кулуарах Мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов. Назначено более 10 судебных экспертиз

"Уголовное дело мы зарегистрировали по статье 156 часть четвертая Уголовного кодекса. Расследование проводит следственно-оперативная группа из опытных сотрудников департамента полиции Восточно-Казахстанской области. Назначено более 10 судебных экспертиз", - сказал Адилов.

Напомним, утром 5 мая на территории свинцового завода ТОО "Казцинк" произошёл взрыв в плавильном отделении электролизного цеха. В результате начался пожар на площади около 120 квадратных метров и произошло обрушение конструкций на площади 220 квадратных метров. По прибытии спасателей цех был охвачен открытым огнём.

В результате происшествия погибли два человека, ещё пятеро получили травмы. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного оценивается как крайне тяжёлое.

Семьям погибших выплатят 10-летний доход. В Усть-Каменогорск направилась бригада врачей Национального координационного центра экстренной медицины Астаны для оказания помощи сотруднику компании "Казцинк".