После победы на US Open Рыбакина сыграет в Китае

Первая ракетка мира Елена Рыбакина планирует выступить на турнире WTA 500 в Нинбо, который пройдет в Китае с 19 по 25 октября, передает BAQ.KZ.

Казахстанская теннисистка является действующей чемпионкой Ningbo Open. В прошлом году в финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову.

«Я рада объявить, что в этом году я вернусь в Нинбо. В прошлом году я выиграла этот турнир, у меня о нем прекрасные воспоминания. Не могу дождаться, когда вновь приеду, чтобы насладиться Нинбо и его болельщиками. С нетерпением жду встречи, ребята», – сказала Рыбакина в обращении к китайским болельщикам.

Elena plan to play Ningbo this year 📹ningbo tennis rednote https://t.co/XSoYUdW1kk — 🥨Lino🥨 (@LinoLee143238) September 15, 2026

После победы на US Open

Турнир в Нинбо станет одним из следующих крупных стартов Рыбакиной после триумфа на US Open-2026.

На прошлой неделе казахстанка завоевала свой третий титул на турнирах «Большого шлема», победив в финале Арину Соболенко. По итогам турнира Рыбакина впервые в карьере стала первой ракеткой мира.

Призовой фонд Ningbo Open-2026 составит более 1,2 млн долларов.

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина первой среди теннисисток гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA 2026 года. WTA Finals пройдет с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США) на кортах Indian Wells Tennis Garden. В турнире выступят восемь лучших теннисисток сезона в одиночном разряде и восемь сильнейших пар.

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