После празднования дня рождения двух астанчан отправили под арест

В столице пресекли факты использования пиротехнических изделий в ночное время с нарушением общественного порядка.

Один из случаев произошел возле учебного заведения города. Установлено, что 23-летний житель Астаны запустил пиротехнику, чтобы поздравить свою подругу с днем рождения. Однако праздничное мероприятие нарушило покой жителей близлежащих домов.

За что наказали нарушителей

В отношении мужчины составили административные протоколы за мелкое хулиганство, нарушение тишины, а также использование пиротехнических изделий в населенном пункте и в не предназначенном для этого месте.

По решению суда ему назначили административный арест сроком на пять суток.

Еще один аналогичный факт был выявлен в столице. 22-летний молодой человек запустил салют, поздравляя друга с днем рождения, однако также нарушил требования общественного порядка.

Суд назначил ему административный арест на пять суток.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Полиция напомнила о правилах

Ранее столичные полицейские обратились к жителям и гостям с напоминанием о необходимости соблюдать общественный порядок во время праздничных мероприятий и уважать право других на спокойный отдых.

В последнее время в городе участились случаи, когда семейные торжества и дни рождения превращаются в шумные ночные гуляния. Астанчане используют пиротехнику, громкую музыку и другие шумовые эффекты, стараясь сделать праздник более "эффектным", однако это нередко нарушает покой окружающих.

Особую обеспокоенность вызывают ночные фейерверки и салюты в жилых районах. Помимо нарушения тишины, они могут создавать риски для безопасности людей и имущества.

Также такие мероприятия часто сопровождаются распитием алкоголя в общественных местах и оставляют после себя мусор – остатки пиротехники, конфетти и другие отходы во дворах и на улицах.

Полиция напоминает о необходимости соблюдать правила общественного порядка и уважать право граждан на спокойный отдых.

Читайте также: