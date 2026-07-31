После празднования дня рождения двух астанчан отправили под арест
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В столице пресекли факты использования пиротехнических изделий в ночное время с нарушением общественного порядка.
Один из случаев произошел возле учебного заведения города. Установлено, что 23-летний житель Астаны запустил пиротехнику, чтобы поздравить свою подругу с днем рождения. Однако праздничное мероприятие нарушило покой жителей близлежащих домов.
За что наказали нарушителей
В отношении мужчины составили административные протоколы за мелкое хулиганство, нарушение тишины, а также использование пиротехнических изделий в населенном пункте и в не предназначенном для этого месте.
По решению суда ему назначили административный арест сроком на пять суток.
Еще один аналогичный факт был выявлен в столице. 22-летний молодой человек запустил салют, поздравляя друга с днем рождения, однако также нарушил требования общественного порядка.
Суд назначил ему административный арест на пять суток.
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Полиция напомнила о правилах
Ранее столичные полицейские обратились к жителям и гостям с напоминанием о необходимости соблюдать общественный порядок во время праздничных мероприятий и уважать право других на спокойный отдых.
В последнее время в городе участились случаи, когда семейные торжества и дни рождения превращаются в шумные ночные гуляния. Астанчане используют пиротехнику, громкую музыку и другие шумовые эффекты, стараясь сделать праздник более "эффектным", однако это нередко нарушает покой окружающих.
Особую обеспокоенность вызывают ночные фейерверки и салюты в жилых районах. Помимо нарушения тишины, они могут создавать риски для безопасности людей и имущества.
Также такие мероприятия часто сопровождаются распитием алкоголя в общественных местах и оставляют после себя мусор – остатки пиротехники, конфетти и другие отходы во дворах и на улицах.
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