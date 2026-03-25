Восемь человек, пострадавших при хлопке газового баллона в Шахтинске Карагандинской области, продолжают получать медицинскую помощь в стационаре. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, шесть пострадавших находятся в отделении реанимации, ещё двое — в профильном отделении больницы. Врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, происшествие произошло в одной из квартир Шахтинска, где произошёл хлопок газовоздушной смеси бытового газового баллона. После взрыва в помещении начался пожар. 40-летний мужчина был задержан по подозрению в умышленном поджоге в Шахтинске.

В результате происшествия пострадали восемь человек, среди них пятеро сотрудников полиции.