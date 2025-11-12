Казахстанская тяжелоатлетка Любовь Ковальчук прокомментировала результат выступления на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Спортсменка завоевала три серебряные медали.

"Сегодня я принесла в копилку Казахстана три серебряные медали, чему очень рада.

До "золота" совсем немного не хватило, но я не расстраиваюсь. Впереди ещё много работы.

"Рывок" дался довольно легко. Мы с тренером тщательно готовились, благодаря этому я смогла успешно выполнить все три подхода. Можно было, конечно, поднять и больший вес.

Постепенно, шаг за шагом, движемся к Олимпиаде. Пока остаюсь в этой весовой категории",- сказала тяжелоатлетка.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.