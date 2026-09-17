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Пострадавшего в ДТП с участием Базарбека выписали спустя месяц

Видео с выписки Базарбек опубликовал в Stories на своей странице.

17 Сентября 2026, 10:24
АВТОР
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кадр из видео 17 Сентября 2026, 10:24
17 Сентября 2026, 10:24
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Фото: кадр из видео

36-летнего Нуржигита Кошанова, пострадавшего в ДТП с участием экс-депутата Мажилиса Бакытжана Базарбека, выписали из больницы после 31 дня лечения. Об этом экс-депутат сообщил в своем Instagram, передает корреспондент BAQ.KZ.

Видео с выписки Базарбек опубликовал в Stories на своей странице. Мужчина проходил лечение в многопрофильной больнице Тараза.

«Выписали Нуржигита из городской многопрофильной больницы города Тараз! Нуржигит последние три дня торопился выписаться из больницы. И вот, на 31-й день он выписывается из больницы живым и здоровым», – написал Базарбек.

Напомним, авария произошла в Рыскуловском районе Жамбылской области. По предварительным данным полиции, автомобиль Toyota совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. Пострадавшего госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Полиция проводит следственные мероприятия и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что пострадавший мужчина 1989 года рождения был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

 
 
 
 
 
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Публикация от Бакытжан Базарбек (@bakytzhan.bazarbek)

У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы и другие повреждения. Он находится под наблюдением врачей.

Кроме того, экс-депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек опубликовал видео с родственниками мужчины.

 
 
 
 
 
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Публикация от Бакытжан Базарбек (@bakytzhan.bazarbek)

На опубликованных кадрах родственники пострадавшего рассказали, что все это время находятся рядом с ним в больнице. Также экс-депутат заявил, что после стабилизации состояния пострадавшего готов содействовать его дальнейшему лечению, в том числе в медицинских учреждениях Астаны и нейрохирургических центрах.

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