Разрушительный ураган, обрушившийся летом на Байганинский район Актюбинской области, оставил десятки семей без жилья. Спустя несколько месяцев 32 семьи получили ключи от новых домов. Еще 42 семьи смогут справить новоселье в ближайшие десять дней, передает BAQ.KZ.

Дома построили за счет средств из резерва областного акимата. Площадь нового жилья соответствует площади прежних домов. К зданиям подвели электричество, водоснабжение и необходимые инженерные коммуникации.

Ключи новоселам вручил аким Байганинского района Айбек Купенов.

Для многих жителей села Карауылкелды тот июльский день стал настоящим испытанием. Пенсионерка Турсын Матекбаева вспоминает, что стихия застала ее врасплох.

«Всё произошло одновременно: ураган, дождь, молнии. Мы даже не поняли, что случилось. Дверь сорвало. Ветер буквально разрушил дом, шифер с крыши забросило внутрь. Но мы рады, что остались живы. Сегодня я очень счастлива. От всего материнского сердца благодарю всех, кто принял участие в этом благом деле. Не думали, что в такой короткий срок сможем получить новый дом», – рассказала пенсионерка.

Как восстанавливают район после урагана

В результате стихии 9 июля в селе Карауылкелды пострадали 314 жилых домов. Владельцам 220 домов выплатили компенсации, а взамен 74 домов, признанных непригодными для проживания, построили новые.

Ураган повредил также социальные объекты и здания, в которых работали предприниматели.

Восстановительные работы провели на девяти социальных объектах. Школы и детские сады успели отремонтировать до начала учебного года. Сейчас продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса, который планируют завершить до конца года.

Кроме того, из чрезвычайного резерва области выделили средства на возмещение ущерба 28 объектам бизнеса.

Что произошло в июле

Напомним, 9 июля мощный ветер в селе Карауылкелды повалил 47-метровую антенную вышку, принадлежавшую АО «Казахтелеком».

В результате происшествия пострадали три человека, а тысячи абонентов временно остались без мобильной связи. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации.