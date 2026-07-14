Поступления по НДС в Казахстане выросли почти в полтора раза
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Поступления по налогу на добавленную стоимость увеличились в Казахстане почти в 1,5 раза после проведения налоговой реформы. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
По его словам, доходы от НДС за первое полугодие выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Особо хотел бы обратить внимание на динамику поступлений по НДС. Доходы от НДС выросли почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – сказал Жумангарин.
Он также уточнил, что в первом полугодии доходы государственного бюджета увеличились почти на 16%.
Ранее сообщалось, что рост экономики ускорился до 4,1%.
По оценке World Impact Media Organization, экономика Казахстана становится менее зависимой от сырьевого сектора благодаря инвестициям и развитию промышленности.
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