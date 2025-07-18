Повышение НДС повысит конкурентоспособность казахстанской переработки — эксперт
По словам представителя отрасли, важно было сохранить льготы
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С принятием поправок в Налоговый кодекс Казахстана отечественные перерабатывающие предприятия получат преимущество перед импортёрами. Об этом в интервью BAQ.KZ заявил председатель правления ОЮЛ "Национальная ассоциация переработчиков масличных культур" Ядыкар Ибрагимов.
По его словам, переработчики по-прежнему сохраняют налоговые льготы на добавленную стоимость, несмотря на общее повышение НДС с 12 до 16%.
"Когда ставка была 12%, перерабатывающие предприятия платили 3,6% — с учётом 70% льготы. Теперь, когда НДС подняли до 16%, платим 4,8%. То есть повышение всего на 1,2%. При этом импортеры, как и прежде, платят полные 16%. Это повышает конкурентоспособность внутренней переработки, что особенно важно в текущих экономических условиях", — отметил Ибрагимов.
Он подчеркнул, что принимал участие в разработке поправок. Ассоциация активно участвовала в обсуждениях с Министерством национальной экономики. В процессе были организованы онлайн-совещания, в которых участвовали как представители бизнеса, так и профильных департаментов министерства.
"Мы сразу обозначили ключевую позицию: если государство пойдёт на повышение НДС, необходимо сохранить преференции для отечественных переработчиков. Это принципиальный момент, без которого развитие отрасли могло бы затормозиться. К счастью, нас услышали", — сообщил глава ассоциации.
Он выразил уверенность, что принятые меры поддержат казахстанские предприятия и укрепят их позиции как на внутреннем, так и на экспортном рынке.
Напомним, Казахстан впервые вошёл в топ-10 мировых экспортёров подсолнечного масла.
Ранее на брифинге в Правительстве Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о необходимости уплаты бизнесом справедливых налогов и сообщил о пересмотре налоговых льгот.
Также из Нацфонда не планируются целевые трансферты в бюджет на следующие три года.
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