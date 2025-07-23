После крупного пожара на рынке "Биг Шанхай" в Астане его руководство до сих пор не связалось с предпринимателями, чьи торговые точки были уничтожены. Об этом в разговоре с корреспондентом BAQ.KZ сообщил один из продавцов рынка.

По словам Назирбека Ахметова, все павильоны сгорели полностью, продукция уничтожена, а информация о точных масштабах ущерба остаётся неизвестной.

"Ничего не известно, нам тоже ничего не говорят. Рынок полностью сгорел, его закрыли – и всё. Сейчас мы дома, пока отдыхаем", – рассказал бизнесмен.

Сам Ахметов оценивает свои убытки в 4–5 миллионов тенге. По его словам, у других предпринимателей ущерб варьируется от 70 до 400 миллионов тенге. О пожаре мужчина узнал ночью – ему позвонили из расположенного рядом общежития.

"Сказали, что в "Шанхае" пожар. Поехал туда – всё уже было отцеплено: пожарные, полиция, ГАИ, все там были. Только издалека смотрели", – вспоминает он.

Позже в районе возгорания был открыт координационный штаб. Однако, по словам Ахметова, никакой материальной помощи предпринимателям оказано не было.

"Приходили представители банка и налоговой. Помогали с документами – в основном тем, у кого есть кредиты. Пока это только бумажная помощь, материальной поддержки нет. Тем, у кого кредиты на бизнес, вроде бы дали отсрочку. У меня самого кредита нет", – поделился Ахметов.

Также продавец сообщил, что руководство рынка с ними не связывалось и никаких предложений о временной торговле на других площадках не поступало.

"Нет, с нами на связь не выходили. Вообще пропали без каких-либо известий. Мы ждём, когда они нам позвонят", – добавил Ахметов.

После разговора с Назирбеком Ахметовым редакция BAQ.KZ попыталась связаться с руководством рынка "Биг Шанхай". Долгое время на звонки никто не отвечал. Тем не менее, короткий диалог всё же состоялся:

— Вы вообще уже выявили, сколько всего торговых точек пострадало из-за пожара?

— Полностью рынок.

— Полностью рынок сгорел, правильно?

— Да.

— А предварительный ущерб, нанесённый в результате пожара, уже известен?

— Нет.

— То есть сейчас ещё вы делаете подсчёты, да?

— Да.

— А какие меры поддержки предусмотрены для предпринимателей, у кого всё сгорело?

[в этот момент звонок был прерван]

Параллельно редакция обратилась за официальным комментарием в акимат столицы. В ведомстве пояснили, что не могут комментировать ситуацию, так как на вопросы должны отвечать непосредственно представители рынка "Биг Шанхай". В то же время в акимате пообещали содействовать в получении разъяснений от руководства рынка.

На момент публикации более подробной информации и обещанных ответов от администрации рынка предоставлено не было. Предприниматели продолжают находиться в неопределённости, ожидая мер поддержки и восстановления торговли.

Редакция BAQ.KZ будет следить за развитием ситуации и информировать читателей по мере поступления новых данных.

Ранее сообщалось, что в столице произошёл крупный пожар в одном из зданий торгового дома "BIG Шанхай", расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш. По данным МЧС РК, возгорание было полностью ликвидировано на площади 30 113 квадратных метров. Во время тушения пострадали три сотрудника Департамента по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время причины пожара выясняются.