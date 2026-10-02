Пожар вспыхнул возле зимовки в Актюбинской области
2 Октября 2026, 14:42
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2 Октября 2026, 14:422 Октября 2026, 14:42
377Фото: кадр из видео МЧС
В Хромтауском районе Актюбинской области загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по сухой растительности.
Возгорание произошло 1 октября в сельском округе Аккудук, в районе зимовки. На место сразу направили пожарных и технику.
Тушить огонь было непросто, так как сильные порывы ветра помогали пламени распространяться дальше. К борьбе с огнем подключились сотрудники МЧС, добровольцы «Ауыл құтқарушылары», представители местных исполнительных органов. Также привлекли людей и технику сельских округов и организаций.
Совместными усилиями распространение огня удалось остановить. Пожар полностью потушили.
Пострадавших нет.
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