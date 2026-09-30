Правительство определило закупочные цены на пшеницу урожая 2026 года

В Казахстане определили закупочные цены на зерно нового урожая. Пшеницу 3 класса планируют закупать по цене от 92 до 115 тыс. тенге за тонну. Итоговая стоимость будет зависеть от качества зерна.

Об этом заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил на встрече с фермерами в Аркалыке Костанайской области.

«С учетом конъюнктуры рынков, а также предложений участников рынка Правительством определены закупочные цены на зерно урожая 2026 года. В частности, на пшеницу 3 класса планируется установить цены от 92 до 115 тыс. тенге в зависимости от качественных показателей», – сказал Серик Жумангарин.

По его словам, цены в целом сохраняются на уровне прошлого года. Закупочная стоимость Продкорпорации традиционно служит ориентиром для зернового рынка.

Поддержка фермеров также продолжится через форвардный и прямой закуп зерна. Эти механизмы позволяют хозяйствам получить средства на текущие расходы и подготовку к следующему сезону.

Экспортерам зерна вернут НДС

Еще одно изменение касается зерновых трейдеров и экспортеров.

Для экспортеров сельхозпродукции планируют сохранить возможность полного возврата ранее уплаченного НДС. Обоснованность возврата будут проверять по всей цепочке движения товара – от сельхозпроизводителя до экспортера.

Если проверка не выявит нарушений, экспортер сможет вернуть НДС в полном объеме.

Кроме того, государственную программу компенсации транспортных расходов экспортерам зерна решено продлить на 2026–2027 маркетинговый год.

Ранее субсидирование перевозок помогло расширить географию экспорта казахстанского зерна. Помимо традиционных рынков, поставки осуществлялись в Бельгию, Польшу, Португалию, Норвегию, Великобританию, Марокко, Алжир и Египет. Продкорпорация также тестировала поставку зерна во Вьетнам через Китай.

Фермеры попросили изменить условия программы «Жайлау»

На встрече также обсудили развитие животноводства в южных районах Костанайской области.

Фермеры предложили пересмотреть отдельные требования программы «Жайлау». Сейчас среди условий есть обводнение пастбищ и строительство животноводческих баз.

Однако хозяйства Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов нередко располагаются рядом с естественными источниками воды, а часть фермеров уже имеет необходимую инфраструктуру.

Поэтому сельхозпроизводители предложили учитывать существующие объекты при рассмотрении заявок.

Еще одно предложение касается стоимости племенного крупного рогатого скота. По мнению фермеров, установленный для льготного кредитования ценовой предел ниже рыночного.

Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства проработать эти вопросы и подготовить справочник стоимости породистого скота.

В Аркалыке также планируют создать генетический центр по производству эмбрионов. По данным инициаторов проекта, инвестиции уже привлечены. Центр должен помочь увеличить поголовье племенного скота и развивать животноводство в регионе.

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