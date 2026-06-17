Предприниматель вложил более 4 млн тенге в тендерную аферу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Семей полицейские раскрыли случай мошенничества, связанного с обещаниями заработка через участие в тендерах.
30-летний индивидуальный предприниматель обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что с августа по сентябрь 2024 года малознакомый мужчина обманом и злоупотреблением доверием получил от него деньги. Злоумышленник обещал помочь приумножить доход через участие в тендерах. В результате потерпевший передал ему 4 млн 390 тысяч тенге.
В ходе оперативных мероприятий полиция установила подозреваемого – 28-летнего жителя города. Его доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. В качестве доказательства была изъята банковская выписка.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Мошенничество". Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.
Ранее 1,5 млрд тенге исчезли у пожилых алматинцев после звонков от "госорганов".
Читайте также:
Самое читаемое
- В руководстве Алматинской области произошли кадровые изменения
- В порту Курык у пассажирки нашли десятки украшений в интимной зоне
- Чемпионат мира-2026: Иран и Новая Зеландия забили четыре мяча, Уругвай ушел от поражения
- Два года спустя: Решили ли жители ЖК "Лондон" в Астане свои проблемы?
- Ребенка спасли секунды: велосипед рухнул с 11-го этажа в Астане