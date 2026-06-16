1,5 млрд тенге исчезли у пожилых алматинцев после звонков от "госорганов"
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В Алматы пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в серии интернет-мошенничеств, жертвами которых становились пожилые казахстанцы.
По данным следствия, злоумышленники действовали по отработанной схеме: представляясь сотрудниками правоохранительных органов и финансовых организаций, они убеждали потерпевших, что их сбережения находятся под угрозой. Под этим предлогом граждан склоняли к продаже недвижимости и переводу денежных средств на подконтрольные счета.
Общий ущерб от противоправных действий превысил 1,5 млрд тенге.
В ходе расследования установлены и задержаны предполагаемые организаторы и участники преступной схемы. Их действия квалифицированы по статье 190 – "Мошенничество" Уголовного кодекса Республики Казахстан.
По решению суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела, а также возможных соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Ранее в Астане пенсионерка едва не отдала мошенникам 13 млн тенге.
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