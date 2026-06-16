1,5 млрд тенге исчезли у пожилых алматинцев после звонков от "госорганов"

В Алматы пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в серии интернет-мошенничеств, жертвами которых становились пожилые казахстанцы.

По данным следствия, злоумышленники действовали по отработанной схеме: представляясь сотрудниками правоохранительных органов и финансовых организаций, они убеждали потерпевших, что их сбережения находятся под угрозой. Под этим предлогом граждан склоняли к продаже недвижимости и переводу денежных средств на подконтрольные счета.

Общий ущерб от противоправных действий превысил 1,5 млрд тенге.

В ходе расследования установлены и задержаны предполагаемые организаторы и участники преступной схемы. Их действия квалифицированы по статье 190 – "Мошенничество" Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По решению суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела, а также возможных соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Ранее в Астане пенсионерка едва не отдала мошенникам 13 млн тенге.

Читайте также: