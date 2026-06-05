Карагандинец лишился 7 млн тенге, доверившись знакомому
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В Караганде полицейские задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в крупном мошенничестве.
В отдел полиции района имени Казыбек би обратился 39-летний житель города. По его словам, он полностью доверял своему знакомому, который ранее зарекомендовал себя как надежный человек и неоднократно помогал ему и другим людям.
Воспользовавшись доверием, мужчина попросил у него 5 миллионов тенге якобы на покупку материалов. Первое время он исправно вносил платежи, поэтому потерпевший не сомневался в его добросовестности. Позже знакомый попросил еще 2 миллиона тенге.
В результате общая сумма долга достигла 7 миллионов тенге. Понимая серьезность ситуации, заемщик написал расписку и пообещал вернуть всю сумму до конца месяца.
Однако после этого он перестал выходить на связь и скрылся с деньгами. В течение трех месяцев потерпевший пытался самостоятельно вернуть свои средства, но безуспешно. После этого он обратился в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина дал признательные показания.
В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее был задержан лжесотрудник ДЭР за мошенничество.
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