Премьер Катара едет в Тегеран на переговоры по Ормузскому проливу

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани в четверг посетит Тегеран, где проведет переговоры с иранскими официальными лицами. В центре обсуждения будут ситуация в регионе, посреднические усилия Дохи и судоходство через Ормузский пролив.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что стороны обсудят продолжение дипломатических контактов и последние события в регионе.

Катарская сторона, в свою очередь, намерена поднять вопрос свободы судоходства через Ормузский пролив и возвращения к прежнему режиму его работы.

Доха также выступает за снижение напряженности и создание условий для продолжения диалога. Ранее Катар участвовал в посреднических контактах между Вашингтоном и Тегераном и усилиях по достижению прекращения огня.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мирового энергетического рынка: через него проходит один из важнейших маршрутов поставок нефти и газа. На фоне сохраняющихся разногласий визит катарского премьера станет очередной попыткой поддержать дипломатический диалог и снизить напряженность в регионе.