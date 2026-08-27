Премьер Катара едет в Тегеран на переговоры по Ормузскому проливу
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Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани в четверг посетит Тегеран, где проведет переговоры с иранскими официальными лицами. В центре обсуждения будут ситуация в регионе, посреднические усилия Дохи и судоходство через Ормузский пролив.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что стороны обсудят продолжение дипломатических контактов и последние события в регионе.
Катарская сторона, в свою очередь, намерена поднять вопрос свободы судоходства через Ормузский пролив и возвращения к прежнему режиму его работы.
Доха также выступает за снижение напряженности и создание условий для продолжения диалога. Ранее Катар участвовал в посреднических контактах между Вашингтоном и Тегераном и усилиях по достижению прекращения огня.
Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мирового энергетического рынка: через него проходит один из важнейших маршрутов поставок нефти и газа. На фоне сохраняющихся разногласий визит катарского премьера станет очередной попыткой поддержать дипломатический диалог и снизить напряженность в регионе.
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