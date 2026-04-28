По его словам, сохраняющаяся напряжённость и ответные действия сторон не способствуют стабилизации ситуации, передает BAQ.kz.

Макрон акцентировал внимание на необходимости обеспечения бесперебойного судоходства через Strait of Hormuz, через который проходят поставки газа, нефти, удобрений и других грузов, имеющих ключевое значение для мировой экономики.

Он также приветствовал достигнутое ранее двухнедельное перемирие между США и Ираном и призвал к его дальнейшему укреплению, включая восстановление полноценного судоходства в регионе.

Ранее стало известно, что Иран начал получать доход от транзита через Ормузский пролив. В Тегеране заявили, что начали взимать плату с проходящих судов, сохраняя контроль над стратегически важным маршрутом.

22 апреля США по просьбе стран, испытывающих дефицит топлива из-за закрытия Ормузского пролива, продлили на 30 дней смягчение санкций, введенных на морские поставки российской и иранской нефти. 21 апреля в этом порту находилось пять нефтяных танкеров. Однако четыре иранских нефтяных танкера прорвали американскую блокаду в Ормузском проливе и вошли в воды исламской республики. Об этом сообщила независимая компания Tankers Trackers.

Ранее Иран задержал два судна в Ормузском проливе. Ситуация остается напряженной.