Токаев направил поздравление новому премьер-министру Великобритании
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Эндрю Бернему по случаю его вступления в должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает Акорда.
В своем послании Глава государства отметил высокий уровень казахстанско-британских отношений и подтвердил готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами.
Президент подчеркнул важность развития политического диалога, а также расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в интересах Казахстана и Великобритании.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Эндрю Бернему успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Соединенного Королевства – мира, благополучия и процветания.
Напомним, в Великобритании официально сменился глава правительства. Новым премьер-министром страны стал Энди Бернем, сменивший на этом посту Кира Стармера. Передача власти началась с прощального обращения Стармера на Даунинг-стрит. После выступления он отправился в Букингемский дворец, где официально попросил короля Карла III принять его отставку. Монарх удовлетворил прошение.
Новый премьер станет седьмым главой британского правительства за последние десять лет и пятым за последние четыре года, что, по его мнению, свидетельствует о необходимости более устойчивой политической системы.
Энди Бернем – 56-летний политик от Лейбористской партии и бывший мэр Большого Манчестера. В минувшую пятницу он был избран лидером партии, сменив Кира Стармера, что открыло ему путь к посту премьер-министра Великобритании.
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