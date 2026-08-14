Президент Казахстана ожидает визит премьера Пакистана в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы Президенту Пакистана Асифу Али Зардари и Премьер-министру Шахбазу Шарифу по случаю национального праздника – Дня независимости Пакистана.

В своих посланиях Глава государства отметил достижения Пакистана на пути устойчивого развития и подтвердил неизменную приверженность Казахстана дальнейшему укреплению сотрудничества по широкому кругу двусторонних и международных вопросов.

Президент также подчеркнул, что ожидает предстоящий государственный визит Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Астану. По его мнению, эта встреча придаст новый импульс развитию партнерских отношений между двумя странами.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Асифу Али Зардари и Шахбазу Шарифу успехов в государственной деятельности, а народу Пакистана – мира, благополучия и процветания.

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