Президент Казахстана высказался о проблемах и перспективах судебной системы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права" высказался о дальнейшем развитии административной юстиции и повышении качества государственного управления, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что не все граждане удовлетворены решениями судов, однако подобная ситуация характерна для любой правовой системы.

"Не все граждане довольны решениями судов, утверждая, что они не оправдывали или не оправдывают их ожидания. Но так было и в прошлом, и происходит в настоящее время. Подавляющее количество таких публичных обращений содержит обиды и, другими словами, представляет собой субъективные мнения. Но, как бы то ни было, такие мнения следует проверять и принимать в конечном итоге справедливые решения", – заявил Президент.

Административная юстиция закреплена в Конституции

По словам Токаева, особое значение имеет закрепление административной юстиции в Конституции как самостоятельной формы судопроизводства.

"Поэтому закрепление административной юстиции в новой Конституции как самостоятельной формы судопроизводства имеет принципиально важное значение", – подчеркнул он.

Президент отметил, что на повестке дня стоит переход от реактивной модели судебного обжалования к более системному подходу в управлении судебными рисками.

Единые правила для всех госорганов

Глава государства указал на необходимость обеспечения единообразия административных процедур и решений на всех уровнях государственного управления.

"Предстоит обеспечить единообразие в административных актах и процедурах на центральном и местном уровнях. Одни и те же вопросы, по которым ранее поступали жалобы и обращения, не должны становиться предметом судебных споров. Нужно обеспечить последовательность и стабильность административной практики", – отметил Токаев.

Публично-правовые споры переводят в административную юстицию

Президент также сообщил о проводимой работе по переводу публично-правовых споров в сферу административного судопроизводства.

По его словам, в прошлом году изменения коснулись дел об оспаривании законодательных и нормативных правовых актов, которые ранее рассматривались по правилам гражданского процесса.

Глава государства подчеркнул, что дальнейшее совершенствование административной юстиции направлено на повышение качества государственного управления, защиту прав граждан и укрепление доверия общества к государственным институтам.

Напомним, в столице проходит форум "Административная юстиция и её роль в обеспечении верховенства права". Сегодняшний форум посвящён пятилетию административной юстиции, которая была внедрена по инициативе Президента как особый механизм разрешения публично-правовых споров.