Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан для участия в саммите "Центральная Азия – Китай", передает BAQ.KZ.

Борт Президента Кыргызстана приземлился в столичном аэропорту.

По итогам 4 месяцев текущего года, торговля между Казахстаном и Кыргызстаном выросла на 25,2% и составила $435,1 млн.

Накануне в столицу прибыл борт Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил китайского лидера в аэропорту.

У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.

Си Цзиньпина сопровождали истребители ВВС Казахстана по пути в Астану.

17 июня в Астане запланирован второй саммит "Центральная Азия – Китай" с участием глав государств.