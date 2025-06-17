Президент Кыргызстана прилетел в Астану
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан для участия в саммите "Центральная Азия – Китай", передает BAQ.KZ.
Борт Президента Кыргызстана приземлился в столичном аэропорту.
По итогам 4 месяцев текущего года, торговля между Казахстаном и Кыргызстаном выросла на 25,2% и составила $435,1 млн.
Накануне в столицу прибыл борт Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил китайского лидера в аэропорту.
У трапа самолета была выстроена рота почетного караула. Высокого гостя приветствовали дети с флажками Казахстана и Китая.
Си Цзиньпина сопровождали истребители ВВС Казахстана по пути в Астану.
17 июня в Астане запланирован второй саммит "Центральная Азия – Китай" с участием глав государств.
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