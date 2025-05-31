Глава государства ознакомился с экспозицией, в которую входят уникальные документы, личные вещи узниц и архивные материалы, передает BAQ.KZ.

В Акмолинском лагере жен изменников Родины в 1938-1953 гг. отбывали наказание тысячи невинно осужденных женщин. Ныне комплекс "АЛЖИР" является мемориалом общенационального значения.

Также в ходе поездки президент возложил цветы к мемориалу и выступил с обращением к присутствующим и молодежи.

Фото: t.me/aqorda_resmi