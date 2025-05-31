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Касым-Жомарт Токаев осмотрел музей "АЛЖИР"

Сегодня, 12:42
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня, 12:42
Сегодня, 12:42
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Фото: Akorda.kz

Глава государства ознакомился с экспозицией, в которую входят уникальные документы, личные вещи узниц и архивные материалы, передает BAQ.KZ.

В Акмолинском лагере жен изменников Родины в 1938-1953 гг. отбывали наказание тысячи невинно осужденных женщин. Ныне комплекс "АЛЖИР" является мемориалом общенационального значения.

Также в ходе поездки президент возложил цветы к мемориалу и выступил с обращением к присутствующим и молодежи. 

Фото: t.me/aqorda_resmi

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