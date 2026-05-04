Касым-Жомарт Токаев посетил международную технологическую выставку GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026, передает BAQ.kz.

Мероприятие является частью глобальной экосистемы GITEX - одной из крупнейших мировых платформ в сфере цифровых технологий и инноваций.

В ходе визита Глава государства ознакомился с возможностями суперкомпьютера Al-Farabium, на базе которого уже реализуются десятки проектов. В частности, система используется для внедрения ИИ-ассистента в контакт-центре Казахтелеком.

Решение позволяет автоматически обрабатывать обращения клиентов без участия операторов, а также определять подозрительные звонки. В случае выявления мошенничества система перенаправляет вызовы в антифрод-центр и помогает выявлять источники для передачи информации правоохранительным органам.

Президенту также представили проекты в банковской сфере, направленные на создание прозрачной и регулируемой экосистемы цифровых активов, а также развитие инфраструктуры криптохаба.

В рамках этих инициатив планируется выпуск финансовых инструментов в виде токенов на базе Казахстанская фондовая биржа.

