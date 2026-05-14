Президента Турции торжественно встретили во Дворце Независимости

Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с государственным визитом в Казахстан, передает BAQ.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил лидера Турции.

В честь высокого гостя перед Дворцом Независимости истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан выполнили демонстрационный полет, оставив за собой красно-белый дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета турецкого флага.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

Ранее сообщалось, что Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Казахстан. Токаев лично встретил Эрдогана в Астане. Также в терминале аэропорта юные музыканты исполнили для турецкого лидера композицию "Домбыра".

Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств.

Тема саммита – "Искусственный интеллект и цифровое развитие".

Читайте также, почему визит Эрдогана в Казахстан важен для всего региона.