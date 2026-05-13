Токаев лично встретил Эрдогана в Астане
Об этом сообщили в пресс-службе Президента РК.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает BAQ.kz.
С момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт Президента Турции сопровождали истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан.
У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.
Реджепа Тайипа Эрдогана и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками, которые на двух языках произнесли: "Ata yurda hoş geldiniz!"– "Атажұртқа қош келдіңіз!" ("Добро пожаловать на землю предков!").
Затем над взлетной полосой пролетели вертолеты с флагами Турции и Казахстана.
Ранее сообщалось, что Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Казахстан.
Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.
Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств.
Тема саммита – "Искусственный интеллект и цифровое развитие".
