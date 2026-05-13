Токаев лично встретил Эрдогана в Астане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает BAQ.kz.

С момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт Президента Турции сопровождали истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан.

У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

Реджепа Тайипа Эрдогана и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками, которые на двух языках произнесли: "Ata yurda hoş geldiniz!"– "Атажұртқа қош келдіңіз!" ("Добро пожаловать на землю предков!").

Затем над взлетной полосой пролетели вертолеты с флагами Турции и Казахстана.

Ранее сообщалось, что Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Казахстан.

Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств.

Тема саммита – "Искусственный интеллект и цифровое развитие".

Читайте также, почему визит Эрдогана в Казахстан важен для всего региона.