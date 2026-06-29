Прибыль ломбардов Казахстана выросла более чем в два раза и достигла 55 млрд тенге

Ломбарды Казахстана продолжают наращивать прибыль рекордными темпами. По итогам первого квартала 2026 года совокупная чистая прибыль участников рынка достигла 54,7 млрд тенге, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.kz.

Для сравнения, в первом квартале 2024 года этот показатель составлял всего 8,7 млрд тенге. Таким образом, всего за два года прибыль сектора увеличилась более чем в шесть раз.

Наиболее прибыльным игроком рынка по итогам января–марта стал "М-Ломбард", заработавший 12,9 млрд тенге против 6,5 млрд годом ранее. Следом расположились "МК-Ломбард" с прибылью 10,5 млрд тенге и "МК-Золото Ломбард", который получил 9,7 млрд тенге.

Существенный рост показали и другие участники рынка. Так, прибыль "Астра-Ломбарда" увеличилась более чем в семь раз – до 3 млрд тенге, а GoldFinMarket и "Триллионер Ломбард" нарастили финансовый результат сразу в 17 раз.

Вместе с тем прибыль получили не все компании. По состоянию на конец марта положительный финансовый результат показали 337 из 466 действующих ломбардов страны. Еще 44 организации завершили квартал без прибыли и убытков, а число убыточных компаний сократилось со 109 до 85.

Одновременно с ростом прибыли продолжает увеличиваться и объем кредитования. На конец марта основной долг по займам, выданным ломбардами, достиг 481,3 млрд тенге, что на 63% больше, чем год назад. По сравнению с мартом 2024 года кредитный портфель увеличился более чем в два раза.

Несмотря на активное расширение рынка, качество кредитного портфеля в целом остается стабильным. Доля займов с просрочкой свыше 90 дней (NPL 90+) снизилась до 2,1% против 2,3% годом ранее и 3,7% двумя годами ранее. При этом в абсолютном выражении объем проблемных кредитов вырос до 10,2 млрд тенге, однако темпы роста общего портфеля оказались значительно выше.

Эксперты отмечают, что нынешний рост рынка обусловлен сразу несколькими факторами – увеличением спроса на краткосрочные займы, расширением сети ломбардов и ростом объемов кредитования. В то же время дальнейшее развитие сектора во многом будет зависеть от того, смогут ли участники рынка сохранить низкий уровень просроченной задолженности на фоне продолжающегося роста бизнеса.

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